Согласно данным Минздрава Татарстана на 27 декабря, в республике подтвердились еще 3 смерти от коронавируса. Так, очередными жертвами инфекции стали 79-ти и 62-х летние женщины, а также 85-летний мужчина.- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в официальном сообщении ведомства.Таким образом, число летальных исходов в Татарстане возросло до 185. Напомним, за прошедшие сутки в республике также было выявлено 106 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе его обнаружили у 12 890 человек, 10 637 из них к этому моменту уже выздоровели.