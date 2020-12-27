Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, 27 декабря в Чувашии подтвердились еще 11 смертей от COVID-19. Таким образом, число летальных случаев инфекции в республике достигло 486.Так, в Чувашии, опять же по данным федерального оперштаба, за прошедшие сутки было выявлено 116 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же с начала пандемии в регионе инфекция была обнаружена у 15 931 человека. Из них 14 292 зараженных, в том числе и 136 за прошедшие сутки, смогли победить болезнь.