В интервью с Андреем Кузьминым глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина заявила, что к весне рост количества заражаемых пойдет на спад и приостановится.По ее словам, это произойдет прежде всего из-за того, что большинство татарстанцев будет уже иметь иммунитет к инфекции. А число его обладателей поможет увеличить вакцинация.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Татарстане массовая вакцинация от коронавируса начнется до марта 2021 годаЭто произойдет, когда в регион будет поставлен нужный объем препарата. В первую очередь вакцинировать медработников, представителей сферы образования, сотрудников социальных объектов и транспорта (подробности)