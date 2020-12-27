Ночью в воскресенье, 27 декабря, на 911 километре трассы М-7 «Волга» водитель автомобиля «Фольксваген Поло», двигаясь со стороны Москвы по направлению к Уфе превысил скорость.Поэтому, когда на дороге перед ним внезапно оказалась стоящая легковушка, мужчина не смог уже затормозить и ему пришлось свернуть на разделительную полосу. Там водитель иномарки сбил 24-летнего пешехода. Парень в нарушении правил дорожного движения находился на проезжей части в одежде без светоотражающих элементов.- Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу, где он спустя несколько часов скончался, - сообщили в МВД Татарстана.