По данным Минздрава Татарстана, за прошедшие сутки в республике было выявлено 106 новых случаев коронавируса. 4 из них – завозные, а остальные контактные. При этом 27 зараженных пришлось госпитализировать. Также сообщается, что среди инфицированных четверо несовершеннолетних.По-прежнему львиная доля случаев заражения приходится на Казань (58 инфицированных за сутки).Таким образом, по ситуации на 27 декабря, с начала пандемии в Татарстане коронавирус был выявлен у 12 890 человек. Из них 10 637, в том числе 20 за минувшие сутки, уже выздоровели, а 182 скончались.