В эту субботу в соцсети выложили видео с экстремальными гонками в центре Казани. Так, автор записи – пассажир автомобиля Cadillac, запечатлел как водитель иномарки проезжал перекрестки на «красный», а также выезжал на встречку.Это увидели не только обычные интернет-пользователи, но и сотрудники ГИБДД Казани. Они вскоре нашли водителя того самого Cadillac. Им оказался 21-летний житель столицы Татарстана. Парня доставили в полицию, где на него составили 17 административных протоколов и наложили штрафов на общую сумму в 16 000 рублей, в том числе опасное вождение, за отсутствие страхового полиса и неуплату штрафов.