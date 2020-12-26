В это воскресенье команда паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» приглашает альметьевцев и гостей нефтяной столицы на последнюю в уходящем году бесплатную экскурсию по арт-объектам программы.27 декабря в 13:00 состоится бесплатная экскурсия по маршруту паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Ее проведет гид Ольга Данилова. Участников ждет прогулка по работам участников лаборатории «Фрукты». Арт-объекты органично вписаны в городской пейзаж, их не так просто найти. Эта прогулка научит замечать красоту привычного. Оля расскажет, какие истории хранят маленькие арт-объекты, в чем ценность их короткой жизни и как они противостоят ЖКХ.Место встречи: мурал «Пять чайников» (ул. Бигаш, 123).Всего в рамках паблик-арт программы, которая реализуется по инициативе компании «Татнефть» и осуществляется Институтом исследования стрит-арта (Санкт Петербург), #гидыпосказкам провели для горожан и гостей Альметьевска 100 экскурсий (83 офлайн и 17 онлайн). Пешие и велопрогулки проходили с мая каждые выходные для всех желающих на бесплатной основе. В них приняли участие более 500 человек из 14 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Нефтекамска, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Самары, Ижевска, Воронежа, Ульяновска, Уфы и, собственно, Альметьевска.В экскурсии были включены мифы, легенды, истории родного края, послужившие вдохновением для художников городских арт-объектов. Все программы авторские. Каждая из них открывает город и искусство на его улицах с новой стороны. Несколько маршрутов было разработано и проведено гидами специально для детей.Все офлайн-экскурсии проводились и продолжают проводиться с учётом санитарных норм и требований безопасности - каждый участник экскурсии бесплатно получает брендированную многоразовую маску с логотипом паблик-арт программы и с логотипом компании «Татнефть». Также на экскурсиях соблюдается дистанция, а количество человек (участников экскурсии) ограничено.Кроме того, организаторами было проведено 17 виртуальных экскурсий в социальных сетях паблик-арт программы.Справка:«Сказки о золотых яблоках» — пятилетняя паблик-арт программа в Альметьевске. Проект осуществляется по инициативе компании Татнефть и реализуется Институтом исследования стрит-арта (Санкт Петербург). Проект представляет собой эпос об истории нефтяного региона и его жителях, перенесенный на стену и соединенный общим маршрутом. Все истории, которые иллюстрируют художники, были собраны в Альметьевском районе или представляют собой фрагменты общего культурно-исторического наследия Татарстана.