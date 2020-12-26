В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС на своей площадке принимал сильнейший клуб страны - ЦСКА. Матч ожидался весьма упорным, а если учесть, что УНИКС выиграл тре последних матча у ЦСКА, то становилось понятно - армейцы приехали играть на победу.Казанский клуб выставил против ЦСКА чисто американский стартовый состав: Айзея Канаан, Нэйт Уолтерс, Окаро Уайт, Джордан Морган и Джон Холланд. У армейцев состав оказался более интернациональным - американцы Джеймс и Хиллиард, грузин Шенгелия, серь Милутинов и единственный россиянин на паркете - Никита Курбанов.Первая партия прошла в равной борьбе, о чем свидетельствует счет. Только однажды армейцы сумели вырваться вперед на три очка — 8:11. Все остальное время попеременно лидировала то одна, то другая команда, 17:18 итог первой десятиминутки.Более трех минут в начале второй четверти гости не могли забить. Да и с игры впервые в четверти гости забили только в середине периода. В итоге УНИКС повел 28:24. Москвичи смогли сократить разрыв, но на большой перерыв лидером ушел УНИКС - 41:40.В третьей четверти уже казанцы долгое время не могли забить, впрочем, далеко армейцев они не отпустили. 58:57 в пользу ЦСКА по итогам трех четвертей.Роковым оказался рывок ЦСКА в начале последней четверти за счет неспортивного фола Александра Разумова, 57:65. С пятыми фолами заканчивают матч практически одновременно Уайт и Джон Браун, в концовке за ними последовал и Морган. В итоге москвичи смогли довести матч до победы - 83:76. Самым результативным игроком матча стал Айзея Канаан, набравший 36 очков.- Была тяжелая игра, мы были конкурентоспособны более 30 минут. И, конечно, всем очевидны уровень и квалификация нашего соперника. Нашей главной проблемой сегодня стали подборы в защите. Они действительно давили на нас под кольцом, забирая подборы в нападении. Почти 20 подборов в нападении – это действительно много. Нам нужно лучше контролировать этот компонент игры, мы отдали слишком много очков второго шанса. И в нападении нам нужен еще один человек, способный быть угрозой, потому что у нас есть только Кэнаан и Уолтерс. Нужен еще один игрок, способный забивать. Иначе мы не сможем обыгрывать команды такого уровня, - подвел итог матча наставник УНИКСа Димитрис Прифтис.