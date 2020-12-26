27 декабря в 12:00 в Набережных Челнах состоится открытие катка, расположенного на территории школы №19 на Шишкинском бульваре. Ледовая площадка была восстановлена в рамках всероссийского социального конкурса «Голосуй за свой каток!», в котором Набережные Челны стали победителями.Гостем мероприятия станет известный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Дмитрий Соловьев. Он поздравит жителей города с началом работы ледовой площадки и проведет мастер-класс для юных фигуристов. В праздничной программе челнинцев также ждут конкурсы и соревнования с подарками, горячий чай и кофе.Заявку на участие в конкурсе подал заместитель директора Центра молодежных (подростковых) клубов «Подросток» Альберт Гильманов. Он попросил о реконструкции хоккейной коробки «Юность», построенной в 1988 году, находящейся на территории школы №19. Сегодня на площадке занимаются свыше 80 подростков и молодежи, которые являются победителями и призерами городских этапов спортивных соревнований на приз клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова.