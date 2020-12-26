Инцидент произошел еще 10 февраля 2020 года в квартире одного из домов по улице Меридианной в Казани. Тогда между супругами вспыхнула ссора. Муж был не трезв. В ходе конфликта он взял ножку от стула и пригрозил женщине убийством. Потерпевшая попыталась выбежать из квартиры, но обвиняемый догнал её и стал избивать. После этого он повалил ей на пол, схватил ее руками за шею и стал душить.Свою вину мужчина полностью признал. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.- Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу, -сообщили в прокуратуре Татарстана.