Серьезное ДТП произошло утром 26 декабря в Чувашии. Около 7:30 на 26 километре автодороги Чебоксары-Сурское в Чебоксарском районе столкнулись \\"Лада Гранта\\" и рейсовый автобус ПАЗ.По предварительным данным, 32-летний водитель легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение.- В результате ДТП водитель \\"Гранты\\" скончался, из 7 пассажиров автобуса пострадали две женщины, 22 и 65 лет, - по первоначальным данным, у них ушибы, - сообщили в пресс-службе МВД Чувашии..