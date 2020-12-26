Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с дракой в матче между московским \\"Динамо\\" и \\"Ак Барсом\\". Потасовку по ходу игры устроили защитник москвичей Сергей Бойков и форвард казанцев Патрис Кормье.Обоих игроков принято решение дисквалифицировать. Бойков пропустит один матч, а вот Кормье не сможет помочь команде сразу в трех играх.Дело в том, что по регламенту КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим и дисциплинарным штрафом до конца игры (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Кроме того, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут), то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.- Таким образом, Патрис Кормье дисквалифицирован на три матча, - объяснили решение в СДК КХЛ.