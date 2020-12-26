ДТП произошло 18 декабря на трасе М7 в Мензелинском районе Татарстана. Водитель легкового автомобиля сбил 50-летнего мужчину. Вместо того, чтобы попытаться оказать помощь потерпевшему, водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Пешеход скончался на месте ДТП.На месте аварии были обнаружены осколки переднего бампера, которые позволили установить марку и модель транспортного средства. При проведении оперативно-разыскных мероприятий были изучены сведения с комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД и камер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».С их помощью было зафиксировано передвижение автомобиля ВАЗ 2114 с характерными повреждениями. Сотрудниками ГИБДД был установлен владелец автомобиля. Им оказался 48-летний житель Набережных Челнов. Водитель задержан и доставлен в отдел полиции.В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Водителю грозит до 12 лет лишеия свободы.