Накануне в Канаде стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборной России уже в первом матче предстояло пройти проверку на прочность - в соперниках значилась команда США.За сборную России на турнире играют три игрока \\"Ак Барса\\". Голкипер Артур Ахтямов весь матч провел на скамейке запасных, а вот Артемий Князев и Илья Сафонов приняли непосредственное участие в матче. Защитник Князев вышел на лед в третьем звене и успел отметиться голевой передачей.Одним из героев матча стал форвард \\"Ак Барса\\" Илья Сафонов. Именно он забил победный гол в матче. Российская молодежка в итоге победила 5:3.- В конце матча немножко расслабились. Нельзя этого допускать ни с канадцами, ни с американцами, ни с любым другим соперником. Будем работать и исправлять ошибки. С начала матча мы хорошо работали, во втором периоде просто начало появляться больше моментов, и мы их использовали. Работа всегда приветствуется и окупается, здесь также получилось, - приводит слова Сафонова официальный сайт \\"Ак Барса\\".