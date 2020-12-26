25 декабря в отдел полицию обратилась 74-летняя жительница Казани. Пенсионерка рассказала, что к ней домой пришли две неизвестные ей женщины, представились сотрудницами одной из городских больниц и предложили застраховать жизнь от заболевания коронавирусом.Стоимость «страховки» составила 30000 рублей. Поверив «медицинским работникам» потерпевшая передала им необходимую сумму. Позже, проконсультировавшись с родными, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.Через несколько минут с подобным заявлением в полицию пришла еще одна пенсионерка, которая «оформила страхование жизни» за 15000 рублей. Оказалось, что обе потерпевшие проживают в одном доме.По обоим фактам были возбуждены уголовные дела. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.- Медицинские работники не ходят по домам и не занимаются страхованием жизни. Если к вам домой пришел незнакомец, то не стоит ему доверять. Сначала нужно попросить, чтобы он предоставил документ, доказывающий, что он работает в том или ином учреждении и, позвонив туда, убедиться, что пришедший к вам гражданин на самом деле представляет ту или иную службу. Если вы все же впустили незнакомца в жилище, то ни в коем случае не оставляйте его наедине. Он всегда должен находиться под вашим присмотром, - предостерегают жителей Казани в МВД Татарстана.