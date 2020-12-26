В новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января – после полуночи работа городских автобусных маршрутов № 4, 5, 22, 28, 38, 42, 43, 52, 55, 59, 65, 67, 74, 78, 82, 84, 93, 94 и 96, трамваев № 4 и 22, а также троллейбуса № 6 будет продлена до 3:00.В частности, интервал движения электротранспорта c 18:00 до 23:00 составит 20 минут, с 23:00 до 3:00 – 40 минут.По информации городского управления дорожного хозяйства и транспорта, 1 января весь общественный транспорт начнет свою работу с 6:00 и до 10 января будет работать по расписанию выходного дня. В период новогодних каникул сотрудниками профильного ведомства будет обеспечен контроль за работой городского транспорта согласно утверждённому графику.В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, общественный транспорт будет работать до 3:00. Таким образом, после завершения рождественских служб в соборах, храмах и церквях горожане смогут добраться до дома на автобусах, трамваях и троллейбусах.С 11 января общественный транспорт вернется к штатному режиму обслуживания пассажиров по утверждённому расписанию.