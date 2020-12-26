Кубок России в последнее время считался территорией казанского \\"Зенита\\". Татарстанцы выигрывали трофей последние 6 лет. Да и в нынешнем финале четырех турнира именно казанцы выделись фаворитами.В полуфинале, который проходил в Санкт-Петербурге, подопечным Владимира Алекно предстояло сразиться с хозяевами паркета - питерским \\"Зенитом\\". Началось все для казанцев как нельзя лучше. В первой партии волейболисты из Татарстана на протяжении почти всей партии вели в счете и довели дело до победы - 25:20.А вот дальше казанцы начали много ошибаться, а у лидеров петербуржцев, наоборот, пошла игра. Как итог, вторая и третья партия осталась за хозяевами площадки с одинаковым счетом 25:22.В четвертом сете при примерно равной борьбе питерцы смогли оторваться на два очка - 17:15, но казанцы не только смогли переломить ход партии, но и спокойно довели ее до победы - 25:21.Все решалось в пятой партии. Казанцы смогли отыграть четыре матчбола, но в конечном итоге фортуна отвернулась от команды Алекно. 17:15 в партии в пользу \\"Зенита\\" из Питера и 3:2 в матче. Казанцы вылетели из Кубка России.- Хороший получился матч, претензий к своим игрокам у меня нет. В концовке все решали один-два мяча, удача была на стороне петербуржцев, - резюмировал главный тренер \\"Зенита-Казань\\" Владимир Алекно.