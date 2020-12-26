Президент Татарстана Рустам Минниханов и Мэр Казани Ильсур Метшин посетили одну из многочисленных праздничных площадок – в парке «Черное озеро». В предновогодние дни здесь открылся главный городской каток.Для гостей парка была организована концертная программа с выступлениями артистов и показом спектакля «Снеговики». Рустам Минниханов и Ильсур Метшин прокатились на коньках и оценили качество ледового покрытия на катке. Коньки посетители парка могут взять напрокат, кроме того здесь работает кофейня, где можно согреться горячими напитками.Напомним, что городской парк «Черное озеро» – объект культурного наследия регионального значения. Общественное пространство было образовано в XVIII веке, охранный статус обрело только в 2002 году. О работах в рамках благоустройства парка в 2020 году доложила помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. Она напомнила, что этим летом были реконструированы пешеходные дорожки, проведено озеленение, отремонтирована арка, входные группы и ограждения, дополнено освещение и многое другое.