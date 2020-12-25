Несмотря на ограниченные возможности здоровья, 15-летний Роман Бикинин занимается хоккеем в команде «Ак Барс следж». Его открытку с новогодней мечтой с «Елки желаний» взял президент Татарстана Рустам Минниханов.В итоге глава региона не только подарил Роману то, что он хотел – спортивную сумку для хоккея, но и пригласил его вместе с командой на республиканскую елку.Напомним, Рустам Минниханов в рамках акции «Елка желаний» пообещал исполнить мечты еще 5 детей.Так, 7-летний Егор мечтает о большой машинке «молнии Маккуин», 13-летний Арслан пожелал синтезатор, 14-летняя Аделя загадала получить планшет, 8-летний Радмир хочет весь день провести в аквапарке, а 12-летний Данияр мечтает прокатиться по настоящей гоночной трассе.Отметим, по правилам акции «Елка желаний» необходимо исполнить мечты детей или малоимущих пенсионеров до 28 февраля 2021 года.