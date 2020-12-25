В Татарстане завершен третий этап исследования населения на наличие коллективного иммунитета к коронавирусу. Его окончательные итоги будут известны до конца января. Тем не менее 25 декабря на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Любовь Авдонина сообщила о предварительных результатах.Так, по ее словам, 90% всех обследованных уже переболели коронавирусом причем в бессимптомной форме. Такие данные были получены на основании анкет, которые должны были заполнить участники исследования.Напомним, на 25 декабря, в Татарстане с начала пандемии было выявлено 12 680 случаев коронавируса, 10 594 человека уже выздоровели, а 182 скончались.