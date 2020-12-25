Сегодня, 25 декабря, в Казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с хоккеистами «Ак Барса». Повод был радостным – по решению Федерации хоккея России команда заняла второе место в чемпионате страны 2019/20.Дело в том, что из-за пандемии коронавируса Континентальная хоккейная лига пришла к выводу закончить сезон досрочно. В итоге места в итоговой турнирной таблице распределились с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата КХЛ.- В упорной и бескомпромиссной борьбе наша команда заняла первое место в Восточной конференции и одержала победу в первом раунде плей-офф. Несмотря на то, что «Ак Барс» был удостоен серебряных медалей чемпионата России, для нас вы чемпионы. У нас были все возможности, чтобы добиться успеха и привезти в республику четвертый кубок Гагарина, - сказал Рустам Минниханов во время награждения хоккеистов, которые также были удостоены медалей «100 лет образования ТАССР» и благодарности президента Татарстана.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Ак Барс\\" завершил 2020 год разгромной победой над \\"Динамо\\"Казанцы забросили сем шайб и продлили серию побед до 8 поединков (подробности)