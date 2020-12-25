Ночью 23 декабря в Казани на балконе одного из домов на улице Глушко было обнаружено тело 32-летней женщины. Эксперты установили, что она скончалась не от естественных причин или несчастного случая. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Вскоре правоохранители задержали и подозреваемого – 38-летнего бывшего мужа погибшей.По версии следствия, после разводы экс-супруги жили отдельно и не поддерживали отношений. Но узнав, что женщина снова выходит замуж, решил навестить ее. Только, как утверждается, вместо поздравлений злоумышленник избил бывшую супругу и задушил на балконе.- Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.