В эту пятницу, 25 декабря, Минздрав Татарстана официально подтвердил еще 3 смерти от коронавируса. Так, в республике инфекция привела к летальному исходу 83-х и 78-ми мужчин, а также 55-летней женщины.- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении регионального Минздрава.В итоге, по данным на 25 декабря, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 182. Также напомним, что за прошедшие сутки в республике было выявлено 97 новых случаев COVID-19.Всего же с начала пандемии в регионе этот диагноз был поставлен в 12 680 случаях. В 10 594 люди смогли выздороветь.