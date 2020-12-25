В Татарстане завершено расследование уголовного дела о поджоге двух домов, убийстве и покушении на него. На скамье подсудимых в скором времени окажется 31-летний житель Альметьевского района.По версии следствия, 22 мая в селе Абдрахманово мужчина выпивал в гостях с двумя знакомыми. Во время застолья он с ними поругался и те выставили его на улицу. Обвиняемый настолько обиделся, что в ответ на произошедшее подпер дверь дома доской и поджег его. В результате возникшего пожара погиб один из обидчиков злоумышленника.Кроме того, утверждается, что ночью 5 июня мужчина по пьяни заявился в дом, где находились три женщины. Злоумышленник был уверен, что там гостит и его знакомая. Но хозяйка не пустила его внутрь. Тогда мужчина разбил окно, подпер входную дверь табуретом и поджег дом. К счастью, всем, кто в нем находился, удалось спастись.- Мужчина находится под стражей. Свою вину он признал, но лишь частично, - сообщили в следственном комитете Татарстана.