В эту пятницу, 25 декабря, в 15.57 в Чистопольском районе Татарстана на 6 километре автодороги «Аксубаево-Нурлат» столкнулись два легковых автомобиля марок «Джили» и «Ниссана».По предварительным данным, авария произошла, когда водитель первой иномарки двигаясь в сторону Нурлата выехал полосу встречного движения.- В результате ДТП водитель автомобиля «Джили» и два пассажира «Ниссана» скончались на месте происшествия, - сообщили в МВД Татарстана.Сейчас на месте происшествия сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.