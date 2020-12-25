Как сообщил сегодня, 25 декабря, на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков, на данный момент в республике от коронавируса вакциной «Спутник V» привиты уже 700 человек.По его заверениям, этот препарат доставлен во все районы Татарстана. Напомним, в регион было поставлено 2,9 тысячи доз «Спутника V».Жаворонков также утверждает, что вакцинация от коронавируса в республике идет активно. Правда, там, где имеется малое количество препарата, в первую очередь прививают именно медиков и других представителей группы риска. Тем не менее в больших городах Татарстана вакцину начало получать и остальное население.