В Новочебоксарске 42-летний уже раннее судимый мужчина проживал в квартире вместе со своим знакомым и родителями своей бывшей сожительницы.Там, днем 22 декабря он приревновал женщину к тому самому знакомому-соседу. Между мужчинами на этой почве вспыхнула ссора. По версии следствия, в ходе конфликта ревнивец схватил своего оппонента сзади за голову и приставил к его горлу нож. При этом мужчина, угрожая убийством, нанес потерпевшему открытую рану, повредив гортань и трахею.Но злоумышленника вовремя остановили другими домочадцами. Они вызвали полицию и «скорую». Напавший был задержан. В отношении его было возбуждено уголовное дело «покушение на убийство».- Расследование дела продолжается. Мужчина был помещен под стражу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.