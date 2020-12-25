По решению оргкомитета конкурсной продукции были присвоены звания:ЛАУРЕАТ - кастрюля-жаровня 3л со стеклянной крышкой, АП линия «Granit Ultra» (Original), арт.жго31аДИПЛОМАНТ – сковорода 26 см с ручкой, АП линия «Granit Ultra» (Original), арт.сго260аПри выборе новой посуды задумываешься о чем-то большем, чем просто о сковороде, которая жарит, или о кастрюле, которая варит. Хочется, чтобы посуда была максимально функциональной, безопасной, красивой и вдохновляла на приготовление новых блюд!Granit Ultra – это идеальная музыка для любой кухни: совершенная посуда и целая симфония с невероятным вкусом и стилем.