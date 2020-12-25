Сегодня, 25 декабря, свой “день рождения” отмечает главная пешеходная улица Казани - улица Баумана. Некогда Большая Проломная была переименована в честь революционера Николая Баумана в 1930 году. Пешеходной же она стала лишь спустя 57 лет.Сейчас улица Баумана - излюбленное место туристов и казанских студентов. Перед новогодними праздниками ее украшают новогодними иллюминациями, к которыми в последние годы добавились арки - творение итальянских и местных декораторов.СПРАВКАНиколай Бауман родился 29 мая 1873 года в Казани. Еще в гимназии он вместе с друзьями начал выпускать рукописный журнал “Юные всходы”, карикатуры в котором вызывали негодование со стороны администрации.Уже став студентом казанского ветеринарного института, Бауман начал участвовать в работе революционных кружков, подружился с представителями фабричной молодежи, среди которых были и рабочие алафузовских предприятий. Он стал одним из организаторов первой маевки казанских рабочих в 1892 году, нелегальной студенческой библиотеки в ветеринарном институте.После окончания вуза Бауман уехал сначала в Саратовскую область, а после - в Санкт-Петербург, где вступил в Союз борьбы за освобождение рабочего класса. В 1987 году он был арестован и посажен в Петропавловскую крепость, откуда бежал, а затем эмигрировал в Швейцарию. За границей молодой революционер познакомился с Владимиром Лениным.