На содержание казанских ливневок в 2021 году будет выделено почти 50 миллионов рублей. Такая сумма предусмотрена в городском бюджете. Для этого нужно только найти подрядчика. . И соответствующий тендер уже появился на сайте госзакупок.Согласно техзаданию, подрядчик должен будет содержать 13 очистных сооружений поверхностных сточных вод на выпусках сетей ливневой канализации в водные объекты. Среди прочего в его обязанности войдет и проведение техобслуживания насосного оборудования, контроль качества очистки сточных вод, контроль работы насосов и уровня воды в канализации, а также осмотр выпуска очищенных стоков.Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 14 января 2021 года.