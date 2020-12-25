Из-за предстоящих новогодних праздников 2021 Минцифры Татарстана сообщает об изменениях в работе почтовых отделений и офисов МФЦ.Так, 31 декабря почтовые отделения будут работать на час меньше положенного. Круглосуточные отделения откроются 1 января в 10.00, а остальные 1, 2 и 7 января работать не будут. Корреспонденция и печатные издания в эти дни также доставляться не будут.А 3,4,5,6,8,9 и 10 января все почтовые отделения работают по обычному графику.Что же касается офисов МФЦ, то они в Татарстане будут закрыты в период с 31 декабря по 10 января. При этом воскресенье, 27 декабря, для них является рабочим днем, но сокращенным на один час.- МФЦ в Казани и филиалы в Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, Нурлате, Бугульме, Лениногорске, Азнакаево, Заинске, Елабуге, а также в Тукаевском районе будут работать с 9:00 до 17:00. Рабочий день в районных филиалах 27 декабря продлится с 8:00 до 16:00, - уточняют в Минцифры Татарстана.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак в 2021 году в Татарстане будут платить пенсиюДоставлять ее будут как в будни, так и в праздничные дни (подробности)