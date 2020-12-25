В четверг, 24 декабря, в Казани зажгла свои огни главная городская елка, которая по традиции была установлена у Центра семьи “Казан”. В этот раз 35-метровая новогодняя красавица получила искусственный интеллект. Торжественное открытие посетили сотни жителей и гостей города.Кто-то дегустировал продукцию фудкортов, кто-то принимал участие в конкурсах, кто-то танцевал под зажигательную музыку, а кто-то просто наслаждался происходящим и, конечно, елкой. Она, в свою очередь, здоровалась с гостями, шутила и рассказывала о традициях Татарстана.Отметим, что накануне мэр Казани Ильсур Метшин лично посетил четыре новогодние площадки, чтобы проконтролировать их работу и пообщаться с людьми. Первым в этом списке стал парк “Сосновая роща”. Там установили 20-метровую искусственную ель и залили каток.После Метшин отправился в парке “Крылья Советов”, где вечером 24 декабря под ретромузыку также состоялось открытие елки. Еще один городок - уже третий, мэр посетил на Комсомольской площади в Дербышках. Там появились новые детские аттракционы.Последней точкой для мэра Казани стала елка в сквере на улице Зайни Султана в Старо-Татарской слободе. Вокруг 15-метрового новогоднего дерева там расположились шесть домиков, где в праздники будут проходить выставки местных ремесленников. Всего же в Казани организовано 65 елочных городков. Новогодние мероприятия будут проходить вплоть до 10 января. Ранее “Комсомолка” публиковала их полную программу.