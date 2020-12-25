Вечером 24 декабря в экстренные службы Казани поступило сообщение о загоревшейся квартире в 18-этажном доме №7/11 на улице Виктора Сажинова.По прибытию на место происшествия пожарные установили, что в жилье на третьем этаже высотки горит мебель. К этому времени из дома на улицу самостоятельно эвакуировались 20 человек.Из горящей квартиры пожарные с помощью специальной маски спасли 22-летнюю девушку. Ее по лестнице вывели на улицу и передали медикам «скорой».- Огонь был своевременно обнаружен благодаря сработки автоматической пожарной сигнализации. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана.