За минувшие сутки коронавирус был подтвержден еще у 97 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (54 человека). Остальные из Набережных Челнов (12), Зеленодольского района (4), Лаишевского района (4), Кукморского района (3), Нижнекамского района (3), Буинского района (2), Камско-Устьинского района (2), Менделеевского района (2), Сабинского района (2), Тукаевского района (2), Чистопольского района (2), Арского района (1), Бугульминского района (1), Верхнеуслонского района (1), Елабужского района (1) и Рыбно-Слободского района (1). Два случая завозные, 95 - контактные.Пятеро зараженных - это дети, девятерым - от 18 до 30 лет, 31 - от 30 до 50 лет, 15 - от 50 до 60 лет, 22 - от 60 до 70 лет, девятерым - от 70 до 80 лет, шестерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 24-м из них, 73 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.С начала пандемии в республике выявили 12 680 больных COVID-19. На данный момент 10 594 из них выздоровели, 179 - скончались. О двух последних смертях стало известно накануне.