В Марий Эл подтвердился еще один летальный случай коронавируса. Так, жертвами инфекции стали 115 жителей республики. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.Известно, что на данный момент коронавирус был выявлен уже 8 880 местных жителей, 7 833 из которых выздоровели. В инфекционных стационарах продолжают находиться 1 039 человек: 1 032 - с пневмонией, 400 - с COVID-19.В Минздраве Марий Эл отмечают, что 182 госпитализированных - в тяжелом состоянии, 857 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 35 пациентов, а в кислородной поддержке нуждаются 479.