За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще 7 смертей от коронавируса. Таким образом, там зафиксировали уже 452 летальных случая инфекции. Об это сегодня, 25 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.С начала пандемии вирус в региона выявили у 34 622 человек, 31 576 из которых выздоровели. Под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее остаются 11 301 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлава Ульяновской области Сергей Морозов и его супруга заразились коронавирусомПо словам главы региона, он продолжает работать и надеется, что его детей болезнь обойдёт стороной (подробности)