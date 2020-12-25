По данным на утро пятницы, 25 декабря, в Чувашии скончались 463 зараженных коронавирусом человека. Последние 11 летальных случаев инфекции там подтвердились накануне. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.Заметим, что с начала пандемии в республике провели более 394 тысяч тестов на коронавирус, которые помогли выявить 15 697 больных, 123 из которых - за минувшие сутки. На сегодня большинство из них - 14 038 человек, выздоровело, но новые случаи заражения продолжают фиксироваться ежесуточно.