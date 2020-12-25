В БСМП Набережных Челнов после тяжелой болезни скончался экс-глава Менделеевска и бывший вице-мэр татарстанского автограда Рустам Гафаров. Ему было 73 года, до своего 74-летия он не дожил чуть более недели.Рустам Гафаров родился в Муслюмовском районе ТАССР в селе Митряево. После окончания Казанского химико-технологического института работал учителем в родном селе, позже - заведующим организационным отделом райкома ВЛКСМ Муслюмовского района. С 1972 года - инструктор организационного отдела Набережночелнинского горкома КПСС.В 90-е Гафаров работал на должности заместителем мэра, был первым вице-мэром Набережных Челнов.С 1999 года был мэром Менделеевска. Затем, с 2010-го по 2012 год руководил администрацией Комсомольского района Набережных Челнов.