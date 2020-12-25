Стало известно, что в честь Нового 2021 года сладкие подарки получат абсолютно все дети Ульяновской области в возрасте от 3 до 14 лет. Это, в общей сложности, более 150 тысяч человек, большинство из которых - жители Ульяновска.Дошкольники получат свои подарки в детских садах, а ребята постарше - в школах. Если же ребенок не посещает никакие образовательные учреждения, подарок ему выдадут органы соцзащиты. Сладости должны быть выданы всем в период с 25 декабря по 14 января. Все вопросы по поводу их получения можно по телефону 8-800-350-46-46.