Власти Казани напомнили, что муниципальные парковки города будут бесплатными в наступающие новогодние праздники - с 31 декабря по 10 января. Ранее последний день года в Татарстана был объявлен нерабочим.Кроме этого, уже в 2021 году горожане смогут бесплатно парковаться и в другие праздничные дни - с 22 по 23 февраля, 8 марта, 1, 3 и 10 мая, 12 и 14 июня, 30 августа, с 4 по 6 ноября и 31 декабря. Также в этот список включены Ураза-байрам и Курбан-байрам, которые будут отмечаться 13 мая и 20 июля соответственно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый год 2021 в Казани: полная программа праздничных мероприятийК празднику уже украшены 16 городских парков и скверов, а еще десятки дворов и улиц, площади, набережные и торговые центры. Также стала известна полная программа праздничных мероприятий (подробности)