Сотрудники Университета Иннополис выиграли 1,5 миллиона рублей в конкурсе ФФИ и Лондонского королевского общества на лучшие научные проекты фундаментальных исследований. Деньги они планируют потратить на разработку работотехнической системы для физической помощи человеку. Она сможет способствовать людям в работе на производстве - переносе тяжестей, а также пригодится для реабилитации конечностей после инсульта.- Сначала робототехники создадут простые устройства-компоненты такие, как джойстики. Изучив данные, команда проекта сможет перейти к разработке более сложных устройств — роботизированных экзоскелетов, - отмечают в пресс-службе вуза.Отмечается, что разработку можно будет использовать и в логистике, и в сельском хозяйстве. Также система поможет пожилым людям и людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которым нужна помощь в повседневной жизни: приём пищи, подъём по ступенькам, перенос предметов и обеспечение мобильности.- По словам разработчиков, они первыми в мире получат результаты исследования нервно-мышечной активности человека во время взаимодействия с устройствами на основе приводов на скручивании нитей, а конструкция синтезированных устройств будет оптимизирована с учетом полученных данных. Таким образом, результаты работы окажут прямое влияние на развитие областей ассистирующей и реабилитационной робототехники и человеко-машинного взаимодействия, - отмечают специалисты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРобот-дезинфектор, \\"умная\\" майка и первый в мире виртуальный смартфон: Что еще во время пандемии изобрели в Татарстане“Комсомолка” рассказывает о самых интересных разработках, которые были сделаны в непростом 2020 году (подробности)