Дорожно-транспортное происшествия произошло 24 декабря в 16.00 на улице Салимжанова в Вахитовском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 75-летний водитель отечественной легковушки не выбрал безопасную скорость и сбил женщину-пешехода. 80-летнюю пенсионерку увезли в больницу с тяжелыми травмами, но врачи не смогли помочь ей - позже она скончалась.Выясняя обстоятельства произошедшего, сотрудники Госавтоинспекции Казани установили, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.