В национальном природном парке \\"Нижняя Кама\\" возле села Танайка обнаружили несколько туш кабанов. Проведенное исследование показало, что причиной гибели животных стала африканская чума.В районе объявили карантин по этому заболеванию. Недавно стало известно, что в том же районе обнаружили туши еще 10 кабанов, причина смерти - африканская чума. Все трупы животных сожгли на месте обнаружения.В сельских подобных частных домохозяйствах отчуждают домашний скот - свиней и поросят. Сумма ущерба владельцам выплачивается по весу животного.