24 декабря в Минздраве Татарстана официально подтвердили еще 2 смерти пациентов от короанвируса. Так, скончались 72-х и 64-х летние женщины.- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении ведомства.Таким образом, в Татарстане с начала пандемии от коронавируса уже скончались 179 человек. Всего же COVID-19 был выявлен в республике у 12 583 человек, в том числе у 103 за минувшие сутки. Из них инфекцию смогли победить уже 10 574 человека.