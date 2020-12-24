В этот четверг, 24 декабря, около 16.10 на 66 километре автодороги Казань-Оренбург столкнулись два легковых автомобиля марок «Ниссан» и «Хундай» (такси). В результате чего на месте дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончались 2 пассажира из второй иномарки. Еще двое пострадавших – таксист и его третий пассажир, были доставлены в ближайшую больницу.По предварительным данным, водитель автомобиля «Хундай» (таксист) при повороте налево не уступил дорогу другой иномарке - произошло столкновение.- В настоящий момент на месте происшествия сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.