Накануне новогодних праздников, когда в Татарстане еще продолжается сезон охоты на некоторых животных, сотрудники Росгвардии решили напомнить о правилах в сфере оборота оружия.В первую очередь, представители вневедомственной охраны напоминают, что владеть им в праве лишь те, кто имеют на это разрешение. На данный момент это почти 45 тысяч человек. Но даже для них есть несколько правил, нарушать которые нельзя.Так, оружие и патроны должны храниться строго по месту проживания владельцев в запирающихся на замок сейфах или деревянных ящиках, обитых железом. Хранение оружия и патронов на охоте или при транспортировке должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к нему посторонних.К слову, охотники должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность, а также выданные Росгвардией лицензию или разрешение на хранение и ношение оружия. Это касается и лиц, использующих его для участия в спортивных мероприятиях, тренировочных и учебных стрельбах, а также в целях самообороны.Гражданам нельзя хранить и использовать найденное ими или переданного им оружие и патроны, пока они не являются их собственниками.За нарушения в сфере оборота оружия граждане могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.- За 2020 год в Татарстане проведено более 30 тысячи проверок владельцев оружия. В результате работы про профилактике нарушений при обеспечении сохранности оружия, в 2020 году отмечено снижение почти в два раза (с 27 до 16) количества утрат владельцами принадлежащего им гражданского оружия, - замечают в Росгвардии республики.