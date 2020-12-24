Жительница Казани - 26 летняя мать троих детей, перенесла дома самопроизвольный выкидыш. Через пять дней после этого она была госпитализирована в клинику медуниверситета, где врачи диагностировали ей заражения крови и септический шок.Сначала была операция по предотвращению попадания в организм еще большее количества инфекции, после - подключение к аппарату искусственной вентиляции легких и антибиотики. Однако как только пациентка стала выходить из критического состояния, у нее начались проблема с клапанами сердца. Тогда ей провели антибактериальную и инфузионную терапию, а также переливание плазмы и крови.В клинике женщина провела в общей сложности 42 дня, по истечению которых была выписана здоровой.