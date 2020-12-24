Ночью в среду, 23 декабря, на улице Суворова в поселке Килемары произошла трагедия. Там загорелся частный дом, но пожар был замечен соседями слишком поздно. Когда спасатели приехали на место, жилье было полностью охвачено огнем и отстоять его уже не представлялось возможным.Открытое горение на площади около 200 квадратных метров было локализовано, а затем ликвидировано полностью. Однако огонь унес жизни 59-летней хозяйки дома и ее 46-летней сестры.- По предварительной версии, причина происшествия – неосторожность при курении, - сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл.