За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 103 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (51). Остальные из Набережных Челнов (13), Зеленодольского района (9), Сабинского района (9), Нижнекамского района (4), Чистопольского района (4), Нурлатского района (3), Бугульминского района (2), Заинского района (2), Аксубаевского района (1), Алексеевского района (1), Высокогорского района (1), Елабужского района (1), Лаишевского района (1) и Тукаевского района (1). Один случай завозной, 102 - контактные.Среди зараженных трое несовершеннолетних, девятерым - от 18 до 30 лет, 37 - от 30 до 50 лет, 20 - от 50 до 60 лет, 23 - от 60 до 70 лет, 11 - от 70 до 80 лет. Госпитализация потребовалась 18 из них, 85 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.С начала пандемии COVID-19 в Татарстане заразились 12 583 человека. На данный момент 10 574 из них выздоровели, 177 - скончались.