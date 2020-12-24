За минувшие сутки в Марий Эл выявили еще 53 случая коронавируса. Вместе с тем там выписали 48 ранее зараженных человек и подтвердили смерть одного больного. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.С начала пандемии COVID-19 подхватили 8 828 местных жителей, 7 834 из которых выздоровели, а 114 - скончались. Сейчас в инфекционных стационарах республики находятся 1 002 пациента: 995 - с пневмонией, 410 - с коронавирусом.Минздрав Марий Эл сообщает, что 170 госпитализированных в тяжелом состоянии, 832 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 35 человек, в кислородной поддержке нуждаются 452.